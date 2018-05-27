「馬哈地就像大馬曼德拉」 民請願要求提名諾獎

有人在請願網站發起請願，要求提名大馬總理馬哈地角逐今年的諾貝爾和平獎。（圖取自change.org）

2018-05-27 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞新總理馬哈地（Mahathir Mohamad）9日帶領希望聯盟贏得國會大選，讓大馬首度實現政黨輪替。昨（26）日有人在請願網站發起請願，要求提名馬哈地角逐今年的諾貝爾和平獎。

綜合外媒報導，在請願網站「change.org」發起請願的是阿比斯荷甘（Alexandria Abishegam），她在請願理由中指出，馬哈地帶領百萬選民勇敢推翻執政超過半個世紀的國陣，過程和平無暴力，稱「馬哈地就像是大馬的曼德拉」。

已故的曼德拉（Nelson Mandela）是南非第一位黑人總統，是廢除南非種族隔離制度和實現種族和解的和平鬥士。他在1993年獲得諾貝爾和平獎。

請願書指出，馬哈地不僅促成政權和平轉移，且新政府也沒有採取「報復」行動，「為成千上萬的馬來西亞人帶來希望，重新擁抱信心，最重要是讓大馬再次『驕傲』。」

2012年也有類似的請願行動，是促請讓巴基斯坦社會運動家馬拉拉（Malala Yousafzai）獲得諾貝爾和平獎提名。當時有近30萬人參與連署。2013年，馬拉拉獲得提名，並在2014年獲獎，成為史上最年輕的得主。

今年92歲的馬哈地本月回鍋總理之位前，曾於1981至2003年擔任大馬總理長達22年。