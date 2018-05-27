美校園槍擊案頻傳 遊戲商仍推校園槍戰遊戲被罵翻

美國校園槍擊案頻傳，仍有遊戲商推出模擬校園槍擊案的射擊遊戲，殺害越多平民分數越高，引來批評聲浪。（圖翻攝自Steam官網）

2018-05-27 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕一款校園槍擊模擬遊戲《Active Shooter》將在6月初發售，但上市前夕引來外界許多撻伐聲浪。美國校園槍擊事件頻傳，而這款射擊遊戲的背景正設定在校園內，遊戲內容還鼓勵槍手射殺平民。英國慈善機構Infer Trust對此強烈批判，遊戲開發商ACID則發布聲明稱，這個遊戲並不會促成任何形式的暴力，尤其是大規模的射擊。

據《BBC》報導，遊戲商ACID所開發的一款校園槍戰模擬遊戲《Active Shooter》，預計在6月6日於遊戲平台Steam發售。這款遊戲的背景設定在校園，它被描述為「真實且令人印象深刻的」，開發商甚至還打算推出射擊兒童的3D模型。遊戲中玩家可選擇扮演反恐特種部隊（S.W.A.T）或是反派槍手，且遊戲中扮演槍手的一方被鼓勵「盡可能的屠殺平民」，可以藉此增加分數。

這樣的遊戲設定引來反槍枝的英國慈善團體Infer Trust強烈的批評，發言人指出，「從今年初至今，美國已發生22起校園槍擊案件，為什麼還有人認為推銷這樣的暴力是一個好主意，且對這麼多孩子的死亡無感？我們非常震驚這遊戲將要上市。」據報導，遊戲創作者先前回應稱，「請不要這麼嚴肅的看待，這只是模擬而已。」而平台Steam的母公司Valve則沒有多做回應。

面對這些控訴，開發商ACID發布聲明強調，「這遊戲不會促成任何形式的暴力，尤其是任何的大規模射擊。」同時還說明，這遊戲最初只有提供反恐部隊的角色給玩家，後來為了增加遊戲可玩度，才新增射手和平民兩種角色。

ACID更指出像《恨意滿天》、《喋血街頭》、《死亡賽車》等遊戲，從字面上看來就非常強調大規模的屠殺，遠比《Active Shooter》來的更暴力。然而他們目前已寫信向母公司Valve詢問意見，ACID也表示，在接受如此大量的批評之後，很有可能在遊戲上市之前移除槍手的角色。