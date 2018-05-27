美海軍兩戰艦 再度駛近南海西沙群島

2018-05-27 17:46

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》引述兩名美國官員指出，兩艘美國海軍船艦27日駛近中國在南海的人造島礁，執行航行自由任務。在美國總統川普持續與中國、南韓等國合作，盼望與北韓化解對立之際，這個挑戰中國主權之舉，可能再次觸怒北京。

兩名未具名的美國官員指出，美國海軍「希金斯號驅逐艦（USS Higgins）」和「安提頓號神盾巡洋艦（USS Antietam）」，27日駛入南海西沙群島（Paracel Islands）12海里範圍內，在永興島、中建島、趙述島、東島附近，行使「自由航行權利」。

中國在南海劃定「九段線」，聲稱擁有南海大部分海域主權，且近年更建設人造島礁，並在其上加速推動軍事化。近期，中國空軍才調派多架「轟6K」（H-6K）等轟炸機，在南海島礁進行起降訓練，引發美國、菲律賓等國強烈批評。

此外，獨立資料分析機構「地出媒體」（Earthrise Media）分析「數位星球」（DigitalGlobe）衛星自一四年初起拍攝渚碧礁的高解析度影像指出，中國自2014年起陸續在南海南沙群島渚碧礁興建近400座建築物，包括雷達站、整齊街道、大型民用建築、甚至有籃球場和操場，儼然一座規劃良好的小鎮。專家指出，渚碧礁可能很快就會成為中國在南海駐軍的樞紐，成為數百名人民解放軍陸戰隊的落腳處。