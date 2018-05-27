雄鹿戴假髮和耳環？ 背後隱藏環境悲歌...

蘇格蘭雄鹿乍看之下像是戴著黑色假髮和超大的橙色圓型耳環，但那其實是廢棄的釣具。（圖擷自Scottish Natural Heritage臉書）

2018-05-27 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭日前出現一隻特別的雄鹿，遠遠看起來像是戴著黑色假髮和超大的橙色圓型耳環，但那其實是廢棄的漁具，過去更曾有2隻鹿的鹿角被釣魚線纏上導致雙雙身亡的案例。

據《福斯新聞》報導，蘇格蘭國家遺產（Scottish National Heritage，SNH）近來透露，大多數人也許都看過烏龜、鯨魚、海豚或海鳥被塑膠或丟棄的漁具糾纏在一起，但可能很少人知道這些廢棄物沖上岸後，對於陸地哺乳動物也能產生悲劇性影響。

在蘇格蘭拉姆島國家公園保護區拍攝的照片中，可以看到2隻雄鹿的鹿角捲入同一條釣魚線後死亡，另外一張照片中，雄鹿的鹿角則被舊釣魚線和浮標纏繞。

SNH表示即使是很小的垃圾，例如一小段繩子或網子，也可能附著在動物的皮膚上導致擦傷，讓動物死於傷口感染。SNH認為這不僅是蘇格蘭海洋廢物問題，還是一個巨大的國際問題。因此SNH呼籲，任何有機會到海岸線的人，應該要移除任何可能對野生動物造成威脅的廢棄物品。