不理北京警告 港支聯會仍高喊結束中共一黨專政

2018-05-27 17:11

〔中央社〕香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）今天舉行遊行，悼念「六四」29週年，他們繼續高呼結束中共一黨專政。

遊行於下午舉行，約有500人參加，他們首先在灣仔修頓球場集合，然後遊行前往位於西環的北京中央駐港聯絡辦公室大樓。

「結束一黨專政」一直是支聯會的口號，但今年3月開始，不斷有大陸官員或香港親北京人士公開說，這個口號有違中國憲法，更有人暗示提出這個口號的人，可能不能參加香港議會選舉。

支聯會主席何俊仁在遊行活動上說，支聯會的5大綱領有「結束一黨專政」和「民主建設中國」，要達到後者的目的，就要首先「結束一黨專政」。

他說，這是支聯會的理念，而香港也是言論自由的地方，他們會繼續提出這個口號。

他說，要「結束一黨專政」才有人類的長久和平，外界威脅他們不能再喊這個口號，是他們胡言亂語，也沒有法律基礎。

對於多所大專院校學生會表示今年不會參加支聯會稍後舉辦的「六四」燭光晚會，何俊仁說，參加與否不要緊，還是有其他年輕人會參加。

對於外傳北京方面有意讓諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞離開大陸，何俊仁說，他不評論相關傳言，但相信外界都希望劉霞早日獲得自由。

被視為「傘後」組織的「小麗教室」負責人劉小麗下午也率領成員參加遊行，她接受中央社記者訪問時說，支聯會過去29年都堅持「結束一黨專政」，不應就此屈服。

她說，「結束一黨專政」是代表對「六四」爭取民主的認同，應該堅持信念。

此外，支聯會發表遊行宣言，呼籲各人繼續「奮起叫嚷」，踏出堅定的民主步伐，並繼續提出「釋放民運人士」、「平反八九民運」和「追究屠城責任」口號。

今天的遊行全長4.3公里，遊行人士從灣仔出發時，各人手持標語，有的寫上「結束一黨專政」和「民主建設中國」，有的寫上大陸被捕維權律師的名字，要求北京當局放人。

支聯會每年「六四」週年都會舉辦遊行和燭光晚會。