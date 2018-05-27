自家太空船曾墜毀 維珍創辦人放話把自己射上太空

維珍集團67歲創辦人布蘭森（Richard Branson），要在幾個月內搭乘自家太空船飛上外太空。（彭博）

2018-05-27 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕維珍集團67歲創辦人布蘭森（Richard Branson），正努力與SpaceX執行長馬斯克、亞馬遜CEO貝佐斯競爭太空載客旅行，因此儘管維珍銀河打造的太空船二號（SpaceShipTwo）曾在2014年墜毀，造成飛行員1死1重傷，布蘭森仍放話要在幾個月內搭乘自家太空船飛上去。

據《BBC》報導，布蘭森希望自己成為首批太空遊客，為此他正在接受太空人培訓，包括健身和離心機訓練，以便進入太空時，讓自己的身體更容易適應。此外，布蘭森還透露他現在每天打4次網球來強化身體，也努力在騎自行車，這些都是為了讓他更健康。

自從2004年創立太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）以來，布蘭森一直在投資商業太空旅，維珍銀河已在今年完成了太空船二號超音速試飛，因此他認為自己很快就會飛上外太空。

布蘭森說，SpaceX馬斯克的太空火箭發展得非常好，但載人旅行恐怕是他和亞馬遜貝佐斯在競爭，雙方可以說是在伯仲之間。不過布蘭森強調，安全第一仍然是優先的，無論如何都必須確保人員能夠安全達到外太空。