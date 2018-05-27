誰能比我慘！ 他叫4顆小籠包吃出5隻小強

2018-05-27 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京1名陳姓男子和姪女「小南」22日透過平台叫外賣，點了「嘉和一品」的粥和1份小籠包（共4顆）當早餐吃，姪女吃下1顆小籠包後，陳男接著要拿小籠包來吃，結果他發現好像有異物，仔細看才發現小籠包內有5隻蟑螂，讓他感到相當噁心，已經吃了1顆小籠包的姪女更是當場吐了出來。

根據中國媒體《中國消費者報》報導，陳男表示，他第一時間就連絡店家「嘉和一品」和外送平台，但嘉和一品一直沒道歉，還不認錯，認為嘉和一品是連鎖店，處理似乎有點隨便。

陳男之後將相關照片PO網，引起兩派反應，有網友支持陳男爭取權益，但也有網友質疑陳男是在「抹黑」，不過陳男強調，他能理解網友質疑，但他絕對沒有造假。

報導稱，嘉和一品24日下午曾PO網公告，但之後因不明原因刪除，但根據備份的資料顯示，嘉和一品否認有蟑螂的狀況，表示餐廳衛生有保證，更強調「不存在昆蟲異物混入的風險」。

但陳男認為嘉和一品是在推卸責任，強調從實物看，小籠包已和蟑螂「融為一體」；雙方於是在26日進行協商，但陳男指控嘉和一品沒有道歉，還說證據難證明、轉移話題，也沒提出解決方法，表示若嘉和一品不道歉，之後將提告。

報導稱，嘉和一品豐台區域運營總監表示，希望能在27日上午給出1個明確答覆。