中國人果然狼性！ 搭飛機在商務艙偷走17萬

泰國旅客搭機前往日本時，被中國乘客偷走65萬日元（約新台幣17萬元），紅圈者即為嫌犯。（圖擷自Karn Chivangkun臉書）

2018-05-27 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕中客的品質讓世界各國頻頻搖頭，如今竟然連搭飛機也能犯罪。有泰國導遊在臉書透露，她帶隊坐飛機到日本時，商務艙客戶的64萬日元現鈔（約新台幣17萬元）竟然不翼而飛，一查之下才知道是附近座位的中國人偷的！

泰國導遊BackpacKiks表示，26日帶團時有商務艙乘客在飛機上被偷了錢，抵達日本後航空公司禁止任何人離開，並由警方登機辦案。導遊說，被竊的乘客是把錢放在頭上的置物箱裡，警方在調查時，發現坐在旁邊的中國旅客有異，一搜之下發現中國人在座椅上藏了很多錢。

泰國人Karn Chivangkun也在臉書轉貼照片，指出搭機旅行在睡覺的時候，應該將錢貼身保管，不要放在頭頂的行李櫃。BackpacKiks說，其實案發後有乘客表示，看到該名中國嫌犯多次走來走去形跡可疑，她建議民眾每次下機時，應該都要檢查貴重物品。

中國嫌犯被日本警方調查。（圖擷自BackpacKiks พาเที่ยวญี่ปุ่น臉書）

中國乘客座位上有大量日元鈔票。（圖擷自Karn Chivangkun臉書）