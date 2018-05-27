中國護航「國產鮭魚」 這一幕讓生物老師都氣哭了...

檢驗人員連顯微鏡都「用錯」，將一塊「厚切生魚片」放在顯微鏡載玻片上，隨後還將這塊「厚切生魚片」放在顯微鏡的「光源」上，讓許多中國網友吐槽「生物老師氣死了」。（圖擷取自YouTube）

2018-05-27 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國央視日前播出一段「鮭魚養殖」的專題報導，但是遭到踢爆內容不實，其實報導中的鮭魚是「虹鱒」，而《中新社》為了護航「國產鮭魚」的安全性，直播一段檢驗寄生蟲的畫面，但直播中檢驗人員竟然連顯微鏡都「用錯了」，這也讓許多中國網友紛紛吐槽「生物老師氣死了」。

《中新社》直播檢測人員檢測「虹鱒」生魚片是否有寄生蟲，只見檢測人員沒有遵照一般正常的玻片使用方式，而是直接將一塊「厚切生魚片」放在顯微鏡載玻片上。但更扯的是，檢測人員直接將這塊「厚切生魚片」放在顯微鏡的「光源」上面，而非載物台，隨後檢測人員與直播記者透過顯微鏡觀看這塊「厚切生魚片」，但兩人絲毫沒發現顯微鏡使用錯誤，還說魚肉的紋理看得很清晰。

而眼見這個失誤，許多中國網友也護航不不下去，紛紛在微博吐槽：「操作人員肯定是個領導，為了出鏡親自上陣，鬧了笑話。」、「生物老師氣死了！」、「公信力進一步崩塌。」、「操作人員侮辱了顯微鏡。」、「這連文科學生都看不下去，真的。」、「這樣觀察，能在顯微鏡裡看見崛起的中國夢。」

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