泰國軍政府清洗佛教？擁護軍政府的名僧遭逮

泰國名僧Phra Buddha Isara遭軍政府逮捕。（歐新社）

2018-05-27 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕泰國軍政府似乎要大舉清洗佛教，5月24日以打擊非法金融為名，突擊曼谷4佛寺、逮捕多名僧侶及信徒，被捕僧侶中還包括擁護軍政府的泰國名僧Phra Buddha Isara，他是以偽造皇家標誌賣佛教火柴名義被捕。

綜合媒體報導，泰國民眾高達9成都是佛教徒，在泰國警方突襲佛寺行動中，多位名僧被捕，包括僧伽最高委員會（Sangha Supreme Council）成員73歲的狄洛克（Phra Phrom Dilok）、昆納蓬（Phra Sri Khunaporn）及譚馬蓬（Phra Wichit Thammaporn）及62歲的皮拉（Phra Buddha Issara）。

僧伽最高委員會是泰國佛教界自主成立的最高主管機關，不過，近期以來傳出貪污醜聞，被軍政府逮捕的名僧就是被指控涉貪污，其中，狄洛克已經遭到僧伽最高委員會解除Sam Phraya寺主持職位。

皮拉在2014年曾發動一項清理佛教運動，帶領民眾上街頭抗議，要求當時泰國政府總理他信辭職，並支持軍方奪權，但警方則說皮拉是在反政府抗議期間因搶劫被捕；不過，皮拉此次被捕的罪名則是非法使用泰皇標誌的佛教火柴在網上銷售，而這在泰國是一項重罪；最重可判20年刑期。