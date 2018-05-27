45度傾斜舞步不只靠鞋子！ 專家揭露麥可傑克森另一個秘密

美國流行音樂天王麥可傑克森，在1988年〈Smooth Criminal〉的45度前傾舞步震驚世人，神經外科醫對此指出，只靠特殊鞋子一般人也很難做到，因為麥可傑克森還有另一個秘密。（路透）

2018-05-27 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國流行音樂天王麥可傑克森，在1988年〈Smooth Criminal〉的MV中，以不可思議前傾45度的舞步震驚世人，後人不斷想得知他違反人體工學與地心引力的秘密，後來才知道是藉由特殊鞋子才辦得到。不過神經外科醫生指出，只有鞋子一般人也很難做到，因為麥可傑克森還有另一個秘密。

據《CNN》報導，印度醫學教育與研究院的神經外科專家亞尼克（Nishant Yagnick）和提里帕西（Manjul Tripathi），都是麥可傑克森的死忠粉絲，他們在《神經外科期刊》（Journal of Neurosurgery）發表論文，討論麥可傑克森是如何挑戰人們對脊椎動物力學的理解。

亞尼克說，沒有任何輔助想做出45度舞步實在不太可能，因為這是在對抗重力。提里帕西則表示，在跌倒撞到臉之前，人最多可以傾斜25至30度，他還坦承自己有嘗試跳看看，結果直接摔倒。

兩人指出，踝關節向前彎曲的程度非常有限，而且小腿和跟腱的機能並不是為了向前傾斜，所以就算是經過訓練的舞者，在執行麥可舞步時最大只能達到30度。

當然，麥可穿著了一種特殊的鞋子，可以在傾斜時將他固定在地板上。這種設計在1993年10月26日獲得專利，依據美國專利局的敘述，鞋子具有特別設計的鞋跟凹槽，可以與舞台表面的鉤子類物品接合。

但提里帕西表示，即使穿上那雙鞋，自己也無法做到45度，因為他的核心力量並不好。亞尼克對此相當贊同，因為麥可傾斜舞步同時還要有腹肌和軀幹的核心肌肉來協助，一般人的確很難穿上鞋子就做到。所以麥可傑克森45度前傾的另一個秘密就是強大的核心肌群。

美國喬治亞州亞特蘭大骨科與物理治療醫師何塞（Jose Garcia-Corrada）對此分析，不僅大多數人需要強化訓練才能完成此舉，而且如果他們摔倒了，可能會嚴重受傷，因為若是雙手沒扶住東西以這種姿勢著地，也許會先摔到下巴，導致頸部和脊椎損傷。除此之外，人體肌肉無法適應傾斜舞步，人們還可能會拉傷背部與腿部的肌肉。