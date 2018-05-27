男命喪聖母峰 竟是因虛擬貨幣宣傳噱頭

ASK.fm團隊日前將含有自家數位貨幣的硬碟埋在聖母峰，並拍攝宣傳片尋求愛好者來找出。（圖擷自《ASKfm 2.0》Youtube）

2018-05-27 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭社交網站ASK.fm日前為宣傳準備發行的虛擬貨幣，宣稱在聖母峰頂埋下價值5萬美元（約150萬台幣）的虛擬貨幣硬碟，鼓勵勇敢的加密幣愛好者攀爬聖母峰找出它，沒想到卻傳出一名45歲尼泊爾籍的導遊巴布（Lam Babu Sherpa）竟在登頂下山途中不幸死亡。

綜合外媒報導，ASK.fm日前計畫透過ICO（首次公開募資）進行募資，便將含有自家數位貨幣ASKT的硬碟埋在聖母峰頂，鼓勵粉絲攀登取得，以達到宣傳效果。沒想到3名愛好者在攻頂下山途中，另一名陪同他們的導遊巴布竟不幸死亡。

據調查指出，巴布當時因為發生雪盲，在下山時脫隊死亡。而其另一名同伴帕茲尼（Taras Pozdnii）則表示，巴布在陪同他們攻頂後，一直走在最後面，不知道他什麼時候脫隊，也不清楚他的死因。但也有少數登山愛好者質疑，因為發生雪盲而脫隊死亡實在不合理。

此外，ASK.fm發言人也坦言，宣稱埋在聖母峰的硬碟價值5萬美元，是基於「預售及正式ICO後的價值估算」，實際上目前的價值為0。