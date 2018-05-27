澳洲1年敲碎6萬隻海膽仍氾濫 中國饕客想幫忙消滅...

澳洲海膽氾濫釀災，危害海域藻類生態（圖取自澳洲ABC新聞）

2018-05-27 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕日前丹麥生蠔、柏林小龍蝦氾濫，造成生態危機，大批中國饕客都聲稱要幫忙「消滅」，最近澳洲海膽也氾濫釀災，危害海域藻類生態，澳洲當局1年來派出漁民敲碎5.7萬隻海膽，仍無法減緩其繁殖速度，不少中國網友蠢蠢欲動，呼籲澳洲政府發出「海膽簽證」，稱他們願幫忙吃光海膽。

澳洲《ABC》報導，澳洲東海岸吉普斯蘭角（Gippsland's Corner）的海膽氾濫，造成當地海底生態嚴重失衡，海域藻類的生態平衡被嚴重破壞。最近當地政府已開放漁民捕撈、販賣海膽，漁民哈伯森（Michael Hobson）認為是這是雙贏的做法，能在餐桌上看到海膽也令他感到開心。

維多利亞公園南吉普斯蘭分布代理經理狄蘭尼（Gerard Delaney）表示，無法解釋為何海膽會大量繁殖，目前只能依靠海產業者合作，一同捕撈海膽。他也強調，由於數量龐大，不用擔心會被過度捕撈。

針對澳洲海膽氾濫的問題，日前就曾引發中國網友暴動，有網友開玩笑呼籲澳洲政府發出「海膽簽證」，保證將整個海岸「舔」得乾乾淨淨，甚至有民眾戲稱「希望（把海膽）吃成幾級保護生物」。