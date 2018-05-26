六本木藝術之夜開展！台灣藝術家作品 攻佔最醒目十字路口

台灣新銳藝術家蘇佳星以作品「Lost in Memories」，攻佔了最醒目的六本木十字路口，駐日本代表處台灣文化中心主任朱文清為台灣媒體導覽蘇佳星參展作品。（記者林翠儀攝）

2018-05-26 22:55

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕一年只有一晚限定的「六本木藝術之夜」26日晚間在東京六本木開幕，台灣已連續5年獲邀參展，今年登場的新銳藝術家蘇佳星以作品「Lost in Memories」，攻佔了最醒目的六本木十字路口，這也是主辦單位首次獲准將人潮與車潮最多十字路口當做展出空間。

另外，六本木之丘廣場陳列了前SMAP成員香取慎吾的彩繪休旅車作品，也是這次藝術之術的吸睛之作，香取以「UNFOLLOW」為主題，在BMW X2豪華休旅車上盡情揮灑，吸引了許多參觀民眾圍觀搶拍。

六本木藝術之夜從2009年開始，今年進入第9屆，今年從26日晚上6點展開至27日早上6點結束，展場包含森美術館、國立新美術館、三多利美術館、21_21 DESIGN SIGHT及六本木商店街等文化設施，一晚估計可吸引6、70萬人次到場。

由於東京都將在2020年舉辦東京奧運及帕運，東京都知事小池百合子相當重視這項活動帶來的人潮與宣傳效果，26日親自出席開幕儀式，並致詞表示，六本木藝術之夜雖然只有一晚限定、為期24小時，但她希望以藝術的力量將日本的夜晚變得更優閒，距離2020年東京奧運和帕運舉辦僅剩790天，在準備比賽場館的同時，更要充實活動的內涵，不僅在運動方面，文化方面也要加強宣傳。

駐日本代表處台灣文化中心主任朱文清表示，「六本木藝術之夜」是東京重要的文化活動，自2014年起每年都有台灣藝術家參展，東京都也是主辦單位之一，這項活動是東京都重要的文化藝術活動，2020年奧運時的主要藝術活動之一，我們希望能一直延續下去，每年都能共襄盛舉。

今年共有來自日本和全球79件裝置藝術作品參展，由日本知名藝術家金氏徹平、鬼頭健吾及宇治野宗輝等領銜，將六本木街區打造成大型藝術遊樂園。我國獲邀新銳藝術家蘇佳星，出生於1982年，目前以美國為活動據點，這次他也以鮮豔彩色與幾何圖形，表現出他印象中的六本木，同時也從繪畫世界中，展現生命歷程中記憶的不確定。朱文清說，由於策展人認為蘇佳星的作品非常符合他們的主題，所以邀請他參展。

台灣新銳藝術家蘇佳星以作品「Lost in Memories」，攻佔了最醒目的六本木十字路口。（記者林翠儀攝）

東京都知事小池百合子相當重視「六本木藝術之夜」帶來的宣傳效應。（記者林翠儀攝）

一年只有一晚的「六本木藝術之夜」26日晚間在東京六本木開幕。（記者林翠儀攝）

德國人偶表演團體的「DUNDU─光之巨人」首次獲邀在「六本木藝術之夜」表演，巨大人偶與東京都知事小池百合子握手。（記者林翠儀攝）

六本木之丘展示香取慎吾手繪休旅車作品。（記者林翠儀攝）