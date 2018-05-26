粗心司機把4歲童留校車上 中暑8小時搶救不治

2018-05-26 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北武漢江夏區一幼兒園日前發生一起悲劇，校車司機在接送完孩童後，不慎將一名男童留在車上，經過近8個小時後才被人發現。男童經送醫搶救後宣告不治，司機和園長因涉嫌過失致死罪遭到刑拘。

據《楚天都市報》報導，24日早上7點30分左右，武漢江夏區星星幼兒園戴姓司機一如往常開校車接送孩童上學，從接送點到幼兒園的路程僅10分鐘。到了幼兒園之後，戴姓司機將孩童交給老師，但不知為何獨漏了4歲的小星（化名），之後老師也沒發現小星未到學校。司機離開幼兒園後，又駕車到他就職的公司上班，他把車停在公司停車場，並將車門和窗戶緊閉。

據報導，下午3點10分左右，司機開車離開公司，因為要將車子交給幼兒園園長，再由園長開車送小孩回家。直到此時，司機和園長才發現被困在車內的小星，兩人隨即將他送醫，經搶救後男童宣告不治。

報導指出，事發那天當地天氣多雲，最高氣溫30度，一名醫生表示，車子門窗緊閉後，車內溫度可能達40度甚至更高，因此孩童很可能是因中暑後沒有及時就醫導致死亡。

男童的母親伍紅霞趕到醫院後傷痛欲絕，緊抱著當時已臉色發青、鼻孔流出白沫的兒子。伍紅霞說，為慶祝兒童節，幼兒園安排了表演節目，兒子也要參加演出，前幾天在家練跳舞還叫她跟著一起跳。她傷心之餘，也不斷質疑幼兒園為何會遺漏這個孩子？之後老師怎麼也沒發現孩子沒到學校？

據悉，星星幼兒園總共有80多名孩童，但其並未獲得辦園的許可，教育部門待這學期結束後將關閉該園。戴姓司機和晏姓園長其實是夫妻，那輛校車是登記在戴的名下。目前兩人因涉嫌過失致死罪已遭警方刑事拘留。