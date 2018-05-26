維吾爾新娘婚禮上表情扭曲 網爆：為救家人被逼嫁中國男

2018-05-26 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕主要在倡導東突厥斯坦人權，登記為媒體臉書粉絲頁的《Talk to East Turkestan》，今日上傳一段15秒的結婚畫面，表示畫面中美麗的新娘是維吾爾族的女子，中國疆維吾爾族關押在集中營內，並迫使女性與中國男子結婚，言論一出，立刻引起不小討論。

該粉絲頁貼出由「火山小視頻」app錄製的15秒影片，只見影片中新娘美麗動人，但卻絲毫沒有新婚喜悅，表情既無奈又委屈好像快要哭出來一樣，新郎則是笑臉盈盈形成強烈對比。

而影片的說明不僅僅只是新婚夫妻結婚時鬧脾氣這麼簡單，內容非常駭人，該粉絲頁指出這名新娘是維吾爾族的少女，她之所以會跟該男子結婚是因為家人被中國關在「集中營」內，只有透過通婚才能讓家人被釋放，質疑此舉是在「洗基因」，為變相的種族清洗。

知名英國影音平台《liveleak》也上傳與《Talk to East Turkestan》一樣的影片，並寫下維吾爾族的婦女被迫與中國人結婚，他們被迫放棄自己的信仰（多信奉伊斯蘭教）、還必須穿傳統的漢服，表現出對漢文化的忠誠。

消息一傳開，立刻引起網友關注，紛紛留言表示：「天阿這太誇張了吧！中國是納粹2.0嗎」、「新娘超可憐...」、「垃圾國家」、「沒有任何的話語能形容這種純粹的邪惡」、「伊斯蘭的子民們站出來！共同對抗這個國家吧」、「現在真的要全世界都是中國人了？」。

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