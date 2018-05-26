司機拉客不成 竟撞倒女大生暴打她

2018-05-26 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女大生去年赴雲南昆明旅遊時，在地鐵口因為拒絕一位「摩托計程車」司機的拉客，慘遭司機追撞及毆打，女大生當場血流不止，頭甚至還被打破縫了6針。該名涉案司機已被檢方提起公訴，目前法院尚未通知開庭時間。

據《澎湃新聞》報導，湖北某大學法語系女學生去年前往昆明旅遊，8月17日是她到昆明的第二天。當天晚上8點多，她走出地鐵口，當時有10幾輛摩托計程車在門口招攬客人，她沒有理會，其中一輛車繼續跟上她，女學生禮貌性的回絕，對方卻挑釁似的朝她衝來，她避開後走至下個路口，不料對方又突然加速把她撞倒，隨後又一拳打在她鼻子上，女學生當場血流不止。

後來男司機又從車上拿出車鑰匙，戳破她的後腦勺，她倒下後，男子把她扶起來，猛揍她的左臉。女學生後來成功掙脫該男並向路人求救，男子逃離現場。隨後女學生被送往醫院，頭部縫了6針。

報導稱，案發三天後王姓司機已被警方刑拘，王男稱當時女學生因拒絕乘車，雙方發生言語衝突，王男認為自己遭到辱罵。但女學生向媒體表示，她當時僅向對方說「不好意思我不需要」，絕沒有出言辱罵。

據報導，女學生在本月18日收到法院寄來的起訴書，上面指出被告王男生於1990年，學歷小學畢業，因涉嫌尋釁滋事罪，被昆明市公安局刑拘。

被害人委託的律師事務所表示，他們負責代理該案的刑事附帶民事訴訟，目前已向法院遞交訴狀，訴求包括賠償被害人醫療費用、營養費、護理費、交通費、精神損害撫慰金等，要求賠償金額共計人民幣55萬多元（約新台幣260多萬元）。