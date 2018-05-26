川普不是自己發推特？知情人士曝光真相

2018-05-26 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普常常在個人推特上語出驚人，19日甚至拼錯妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）的名字，近日竟有2位消息人士透露，那些川普的推文，很多其實都不是川普本人寫的，而是由他的幕僚模仿他的語氣代發。

綜合媒體報導，近日美國有2位知情人士透露，川普推特上的推文，其實很多不是川普本人發的，而是由川普的幕僚模仿川普的用字、語氣，或學習他常用的大寫字母和短語，假裝成川普本人發布。

《The Atlantic》專欄作家麥吉爾（Andrew McGill）從去年3月開始研究、分析川普的推特，還特別製作機器人，分析川普當選總統之前的推文內容，與近期的推文比對，分辨每則推文究竟是不是出自川普本人之手。

麥吉爾認為，對於相當依賴推特的政治人物，研究他的推特是否有幕僚幫忙經營，是件很有意義的事，但由於川普的幕僚在模仿川普推文的技術上越來越爐火純青，麥吉爾也抱怨，機器人越來越容易將「代筆者」誤判為川普本人了。

而川普常常犯下的拼字錯誤與文法錯誤，爆料的知情人士表示，川普幕僚僅會故意寫出有文法錯誤的推文，不會故意拼錯，所以前幾日將夫人的名字拼成梅蘭妮（Melanie），恐怕川普自己不小心手滑。