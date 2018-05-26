胖妹酒後想不開鬧自殺 因為太胖上吊的繩子直接斷

少婦喝酒鬧自殺，卻因為太胖繩子斷掉，救了自己一命。（圖擷取自微博）

2018-05-26 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國溫州一名女子喝醉酒鬧自殺，在自家客廳上吊，沒想到因為自身體重太重，繩索承受不住重量應聲斷成了兩截。該名女子重摔在地後陷入昏迷，所幸鄰居及時發現報警送醫，目前該女子無大礙。

根據中國媒體報導，一名家住中國溫州的少婦，體型豐腴，因為反對丈夫隻身到外地工作，夫婦倆拌嘴，所以日前一個人在家喝悶酒，喝著喝著竟然想不開，綁了個繩子就想在客廳內上吊自殺。在生死交關之際，繩索忽然斷掉，少婦重重地摔在地板上，隨後陷入昏迷。鄰居聽到如此大的聲響發覺不對勁連忙趕來查看，發現倒在地上的少婦。警消人員趕到現場後趕緊將少婦抬往醫院加護病房急救，目前已無大礙。

警方表示，該名少婦本身體重180斤左右（相當於90公斤），而且當時拿來自殺的繩子偏細，疑因承受不住少婦的體重才斷裂，而她因為胖所以救了自己一命。少婦在醫院醒來以後得知自己竟然做了這樣的傻事，直呼以後再也不敢了。

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