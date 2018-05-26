愛爾蘭墮胎禁令可望廢除 修憲公投同意票大幅領先

天主教國家愛爾蘭在25日舉行廢除禁止墮胎的《憲法第八修正案》公投。（路透）

2018-05-26 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕天主教國家愛爾蘭擁有歐洲諸國最嚴格的墮胎禁令，但禁令之嚴苛也造成了許多人倫悲劇，也使這項憲法等級的限制逐漸備受爭議；最後愛爾蘭在25日舉行廢除禁止墮胎的《憲法第八修正案》公投。26日當地下午1:30開票時初步顯示以60%的同意票領先，預料將成功廢除《憲法第八修正案》。

綜合外電報導，1983年，愛爾蘭憲法公投以67%同意通過《憲法第八修正案》，即胚胎（懷孕10週前）／胎兒（懷孕10週以後）的生命權，置於與孕婦處於同等地位，除非女性處在生命危險的情況下才准許墮胎，否則非法墮胎會被處以最高14年有期徒刑的刑責。

但該法之嚴苛在於「遭強姦、亂倫懷孕與異常的胎兒」也不允許，愛爾蘭主教會議曾發出一則聲明指出，即便發生了強姦、胚胎有嚴重缺陷的情況下，也不能忘記「孩子是無辜的，有權得到最好的支持與關懷。」

但即便愛爾蘭成為歐洲對墮胎管制最嚴格的國家，但是每年仍有數千人出國，前往英國自費做人工流產，而那些沒有資源出國的婦女，僅能冒著被捕的風險靠走私的墮胎藥物或尋找密醫協助，將身體置於危險之中。

嚴苛而不通人情的禁令造成了數以萬計的人倫悲劇，而隨著愛爾蘭天主教會被揭發虐童、神職人員奴役未婚媽媽等醜聞，與發生在2017年，轟動一時的「未婚媽媽之家掘出大量嬰骸」事件，激起廣大民怨，且近年女權主義抬頭，也開始醞釀爭回婦女身體的自主權。

而壓垮禁令改革的最後一根稻草的是一名印度裔婦女之死；2012年，名為哈拉帕納瓦（Savita Halappanavar）的牙醫在懷孕17週時被產檢出有「流產徵兆」，送往醫院救治時卻因「胎兒有生命跡象」，且哈拉帕納瓦「沒有生命危險」而遭醫生拒絕進行人工流產，在醫院因害怕違憲而動輒得咎的情況下導致哈拉帕納瓦最後死於敗血症。

事發後引起了社會極大的憤慨，也引起國際輿論與印度國內譁然，使得愛爾蘭政壇對於解禁逐漸獲得共識，最後在保守派讓步下促成此次《憲法第三十六修正案》公投。

目前在反對派承認失敗的情況下，預料當《憲法第三十六修正案》通過後，國會將再提出一個新的、較寬鬆的墮胎管制法案，允許懷孕前12週內，以及孕婦處於生命危險的情況下進行人工流產。