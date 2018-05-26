海關安檢安不安全？這國機場竟淪為小偷犯罪天堂

英國蓋威克機場（Gatwick airport）遭點名，為竊盜案頻傳之一的機場。（彭博）

2018-05-26 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕出國遊玩機場的出入境安檢是必經程序之一，但英國蓋威克機場（Gatwick airport）竟傳出偷竊事件層出不窮，有民眾的隨身物品再通過安檢掃描儀後不翼而飛，讓民眾對機場安全再度產生疑慮。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，一般旅客進行海關安檢時，會將隨身包包、3C產品、配件等放入安檢托盤，但英國機場卻傳出多起偷竊事件，有竊賊在旅客物品通過掃描儀後的幾秒鐘將物品偷偷拿走，讓一向嚴密監控的機場淪為小偷天堂。

一名37歲擔任廣告公司主管的女子柯林絲（Antonia Collins）指出，自己在通過安檢門時拿出先前買的高價保養品和首飾，沒想到卻成為小偷下手的目標，當他的物品通過安檢掃描後，價值300英鎊（約新台幣12000元）的物品竟全部不見，而現場海關甚至不願意幫忙，讓她感到無助又生氣。

一名在倫敦機場工作超過10年的安檢人員表示，機場安檢台，天天都會發生竊盜事件，甚至曾經發生一名老婦攜帶的亡夫骨灰，在過安檢時也被偷，但遭點名的機場卻都聲稱，每年發生的竊盜件數「極少」，若真的遇上失竊案，建議立即通報警方，並調閱監視器處理。