力挽形象！ 諾貝爾基金會：文學獎或再延後頒發

2018-05-26 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕受性侵醜聞影響，負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院（Swedish Academy）形象一落千丈，瑞典學院本月初宣布將2018年諾貝爾文學獎押後至2019年頒發，諾貝爾基金會（Nobel Foundation）25日更表示，可能會把頒獎日期進一步延後。

綜合外媒報導，諾貝爾獎基金會理事長海肯斯登（Lars Heikensten）25日接受瑞典電台訪問時表示，須待瑞典學院全面挽回公眾信心，或在恢復民眾信心這方面達到一定程度的成果後才會頒發該獎項，並無所謂2019年這個期限，「意味著該獎項可能再度延後頒發」。

女權運動「#Me Too」在全球興起，更延燒到諾貝爾文學獎。瑞典媒體先前披露了18名女性的證詞，指控遭到在瑞典文化圈極具影響力的導演、攝影師阿爾諾（Jean-Claude Arnault）性侵、強暴，其妻子為學院成員、詩人佛拉斯鄧松（Katarina Frostenson），雖然阿爾諾對此全盤否認，但也導致瑞典學院首長戴紐斯（Sara Danius）在內共5人辭職。

瑞典學院月初表示，在缺乏公眾信任的情況下，決定將今年的文學獎延後，與2019年一同頒發。這次的性侵風波也是諾貝爾文學獎自1901年首頒以來最大醜聞，文學獎過去一共停頒6次，分別是在1914、1918、1940、1941、1942、1943年，因第一、二次世界大戰取消，另有一次特殊狀況為1935年得獎者從缺