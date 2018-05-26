爆乳女友工作福利超好！ 竟是被老闆這樣「照顧」....

雨果目睹女友與老闆親熱的畫面，讓他難過崩潰。（圖擷自YouTube）

2018-05-26 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕一名外國男子雨果（Hugo）發現女友近日找到新工作後，竟悄悄地獲得一些精品禮物，甚至還得到了一台新車，雨果認為情況不單純，便與知名YouTube頻道「To Catch A Cheater」合作調查，赫然發現自己綠光罩頂。

英國《每日星報》報導，雨果的女友克莉絲汀娜（Christina）得到這份新工作後，每天都抱著公司給的「福利品」回家，有時是漂亮的衣服、有時是精品包包、甚至還包含新車，雨果原先認為公司的福利很好，本來還很羨慕，卻發現克莉絲汀娜對他越來越冷淡，讓他下定決心找實境秀節目調查這一切。

未料雨果卻看到崩潰的真相，從監視器畫面可見，克莉絲汀娜與70歲的老闆在街上黏TT，甚至特地換上性感緊身上衣、迷你短裙，與老闆一同開房間；雨果還目睹克莉絲汀娜在公共場合對老闆撒嬌，大方讓老闆摸摸抱抱。

眼見綠光罩頂殘酷事實，雨果按耐不了情緒，衝上前對著克莉絲汀娜大吼「妳給我滾開」，儘管克莉絲汀娜極力解釋「事情不是這樣」，這段影片仍在混亂中結束，這對情侶的感情發展後續目前不得而知。

相關影音