中國炒房魔爪伸向東南亞！ 越南房價暴漲40％

中國近期開始對一二線城市加強房地產限購政策，迫使中國炒房團轉向國外投資，迅速炒熱越南、泰國等價格低廉的房地產市場。圖為胡志明市。（法新社資料照）

2018-05-26 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期開始對一二線城市加強房地產限購政策，迫使中國炒房團轉向國外投資，迅速炒熱越南、泰國等價格低廉的房地產市場。

《英國廣播公司》（BBC）報導，越南駐名旅遊勝地芽莊，被中國炒房團盯上，由於強勁的購房需求，造成當地房價快速上漲，許多芽莊的房產銷售手冊都有中文版本，還形成中國遊客「邊旅遊、邊買房」的特殊情景。

芽莊房地產市價從原本的每平方公尺700萬越南盾（約新台幣9萬2000元），快速漲到目前的每平方公尺1000萬越南盾（約新台幣13萬元），漲幅超過40%。中國人不僅在芽莊購買房地產，也在越南沿海地區購買房產。今年第一季，越南房地產市場的需求量上漲了300%，遠超過去同期的漲幅。

報導提到，外籍人士允許從開發商購買房屋和土地，但禁止個人之間的交易，並且只允許將每棟住宅樓30%的公寓賣給外籍人士，外籍人士只能持有房屋50年產權。越南當地稱，中國人經常雇用越南人作為自己的代理，在芽莊購買土地，目前透過這種方式交易的土地已經達到數百億。中國的易居企業集團執行長丁祖昱曾號召越南修改法律，允許外籍人士持有產權從現在的50年放寬到100年。

《BBC》指出，中國在進軍越南房地產之前，已經先炒完泰國房產。泰國房地產開發商尚思瑞的總裁表示，2017年上半年該集團銷售額同比增長20%，中國購房者貢獻最大。

分析人士認為，中國開始收緊房地產限購政策，使得國內的房地產交易量大幅下滑；同時，東南亞各國的房地產市場普遍疲弱，使房價處於低位，再加上這些東南亞地區多為旅遊勝地，中國人較為熟悉，還有高於國內的投資報酬率。