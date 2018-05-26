地鐵驚見金髮長腿妹 身分竟是百億千金...

妮姬希爾頓最近搭乘地鐵參加時裝秀。（圖擷取自Instagram）

2018-05-26 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國社交名媛芭黎絲希爾頓的妹妹妮姬希爾頓（Nicky Hilton Rothschild）最近參加Oscar de la Renta Resort 2019的服裝秀，由於當天紐約下起大雨，妮姬竟然不選擇自行開車或由司機載，在紐約搭地鐵，讓許多網友驚呼，「千金小姐也會搭地鐵！」

綜合媒體報導，妮姬23日在Instagram上表示，「當外頭下著滂沱大雨，你又不想錯過Oscar de la Renta的服裝秀時。」並附上一張自己搭乘地鐵的照片，特別標註在紐約地鐵6號線。妮姬當天穿著Oscar de la Renta黑色洋裝、牛仔褲、黑色高跟鞋，以及Oscar de la Renta的花飾造型手提包。

34歲的妮姬是美國希爾頓飯店集團的二千金，集團財產價值超過765億元台幣，她在2015年嫁給世界知名的金融業家族羅斯柴爾德（Rothschild）成員詹姆斯羅斯柴爾德（James Rothschild），羅斯柴爾德家族堪稱富可敵國，家族資產近6000億台幣。

有網友稱讚妮姬沒有富家千金的架子，願意與一般人一起搭地鐵。但有外國媒體質疑，下雨卻看不見雨傘、妝髮完整，還穿著5吋的高跟鞋，而且地鐵內看不到其他人，懷疑她在作秀。