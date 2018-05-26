夏威夷火山又噴發 海陸「超級種馬」直升機協助撤離

美國海軍陸戰隊已派出2架CH-53E「超級種馬」直升機（Super Stallion）待命協助撤離。（美聯社）

2018-05-26 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷幾勞亞火山（Kilauea volcano）自本月初以來活動日益激烈，當地時間24日下午6時許火山再度噴發，大量火山灰衝上3000公尺高空，美國海軍陸戰隊已派出兩架CH-53E「超級種馬」軍用直升機待命協助撤離。

綜合外媒報導，夏威夷幾勞亞火山連日噴發，當局指出，若岩漿越過主要道路，大部分農村地區對外交通將被中斷，上述狀況一旦發生，將有約2000名民眾被撤離，此外，岩漿出海處鄰近區域也有約2000人可能被迫離開家園。

美國海軍陸戰隊日前已在夏威夷東北岸城市希洛（Hilo）部署2架CH-53E超級種馬直升機，支援一支將在必要情況緊急出動，執行撤離行動的特遣部隊，每架直升機一次最多可搭載50人。

夏威夷國民警衛隊准將哈洛（Kenneth Hara）發布聲明指出，該部隊有能力在數小時內緊急撤離岩漿出海流域內的民眾，若撤離時主要幹道因火山活動出現裂隙，道路工程人員亦將緊急出動，以物料傾倒入裂縫，再用鋼板覆蓋，以確保道路可供車輛通行。