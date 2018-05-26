巴西卡車司機罷工 聖保羅市宣布進入緊急狀態

〔中央社〕巴西卡車司機5天罷工抗議，讓全國幾乎癱瘓，經濟之都聖保羅（Sao Paulo）市長今天宣布進入緊急狀態。
法新社報導，聖保羅市長辦公室聲明指出，這項措施將允許市政當局「依法佔有油料等民間物品」。
此外，市長辦公室也計劃成立危機委員會，若物資短缺情形持續，可能宣布一天為公共假日。
其他可能措施包括暫停非必要行政工作，以維護這個擁有1200多萬人口大城的油料儲備。
為抗議油價調漲，卡車司機企圖遏止巴西貨物運輸。
這次卡車司機罷工抗議，讓巴西許多地區幾乎陷入癱瘓，導致食物和油料嚴重短缺。
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〔中央社〕巴西卡車司機5天罷工抗議，讓全國幾乎癱瘓，經濟之都聖保羅（Sao Paulo）市長今天宣布進入緊急狀態。
法新社報導，聖保羅市長辦公室聲明指出，這項措施將允許市政當局「依法佔有油料等民間物品」。
此外，市長辦公室也計劃成立危機委員會，若物資短缺情形持續，可能宣布一天為公共假日。
其他可能措施包括暫停非必要行政工作，以維護這個擁有1200多萬人口大城的油料儲備。
為抗議油價調漲，卡車司機企圖遏止巴西貨物運輸。
這次卡車司機罷工抗議，讓巴西許多地區幾乎陷入癱瘓，導致食物和油料嚴重短缺。