女子做手術治狐臭 遭狼醫打鎮定劑性侵

四川成都一名女子在手術期間被醫生施打鎮定劑後性侵，友人及家屬日前到醫院拉布條抗議。（圖擷取自新京報）

2018-05-25 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都一名27歲李姓女子，日前到醫院作手術治療狐臭，不料遭35歲的羅姓醫師注射鎮定劑後性侵。該女清醒後驚覺自己遭到性侵，當場質問醫生，醫生卻想私下和解。女子離開醫院後立刻報警，目前醫生已遭刑事拘留。

據《新京報》報導，李姓女子在本月10日早上8點，獨自前往成都雙流區的恒康醫院接受治療狐臭的手術。治療期間，李女一直用微信和張姓友人對話，當時女子說只要打一針然後消炎即可，後來李女說要接受輸液，之後就沒再回覆訊息，張男當下並沒有多想。

其實李女是遭到羅姓醫生暗中施打鎮定劑，醫生趁她昏睡之際趁機性侵。1個小時後李女醒來，透過身體感覺到自己被人性侵，當下質問醫生，對方卻想私下和解。她不願意，試圖報警的過程中還被醫生搶走手機，後來李女想辦法逃出醫院，離開後立刻報警。

事發後，李女和其家屬難以接受，李母甚至一度激動到想要跳樓。而院方的態度卻相當敷衍，不願承擔責任，張姓友人和李女家屬日前到醫院拉布條抗議。

成都市警察局雙流分局23日在官方微博發布消息稱，12日中午已經逮捕涉案嫌犯，羅姓醫生坦承在診間爲被害人注射鎮靜劑後，趁其入睡實施性侵。目前羅男因涉嫌強姦罪遭刑事拘留，全案正進一步偵辦中。

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