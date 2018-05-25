代餐奶昔可助減肥？英國研究：79％產品無科學根據

英國倫敦國王學院在歐洲肥胖大會中發表最新研究，闡明有79%的奶昔代餐，標示具有幫助減肥、控制體重、預防慢性病等保健功效，但實為功能說明誇大不實、沒有科學根據的產品。（彭博）

2018-05-25 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦國王學院（King's College London）在2018年第25屆歐洲肥胖大會（ECO）中發表最新研究，闡明有79%的奶昔代餐，標示具有幫助減肥、控制體重、預防慢性病等保健功效，但實為功能說明誇大不實、沒有科學根據的產品。

綜合外媒報導，歐盟明訂健康食品要有清楚敘述，保健功效必須基於科學根據，但帶領研究的倫敦國王學院凱利．約翰斯頓（Kelly Johnston）博士與團隊，收集2017年，所有在英國上市、標榜可用於體重控制的代餐奶昔資料，分析營養成分，發現當中有79%的代餐奶昔，有標示低升糖指數（GI），且號稱具有保健功效，事實卻是廠商誇大其詞。

研究團隊另訪問240名代餐奶昔使用者，詢及是否理解業者在產品上印製的保健功效說明，發現只有48%的使用者明瞭「預防慢性病」的保健功效、53%的使用者明瞭什麼是「低升糖指數（GI）」，但有94%至95%的受訪者都理解什麼是「低脂肪」、「低熱量」、「高蛋白質」。

約翰斯頓博士認為，這樣研究反映法規需要更臻完善，以要求業者在產品標示準確度高的說明、內含成分與具有科學根據的保健功效，確保消費者權益與保護市場公平競爭。