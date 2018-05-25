與北韓重啟對話 川普：「川金會」可能會如期舉行

川普今日受訪時表示「仍然願意與金正恩會談」，暗示「川金會」有可能如期舉行。（法新社）

2018-05-25 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨日突然宣布取消「川金會」，震驚全球，在北韓對此事發表聲明之後，川普竟在推文上再度對北韓釋出善意，並在受訪時表示「仍然願意與金正恩會談」，暗示「川金會」有可能如期舉行。

川普今日稍早在個人推特上表示，「收到北韓溫暖又有建設性的聲明是個好消息，我們很快就會看到它帶來長久的繁榮與和平，只有時間（與才能）能證明一切」，對於北韓的態度疑似又轉彎。

根據《CNN》報導，川普稍早在白宮受記者訪問時表示，他仍然願意在6月12日與金正恩會談，「我們正在與他們對話」，在週四川普發表取消的聲明之後，兩國溝通的渠道已經開通。而記者詢問北韓方面是否在「玩遊戲」時，川普給予肯定的答覆，並強調「我也是」。

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）今日也透露，「我們已經得到一些關於北韓峰會的好消息，如果我們的外交官能夠把事情辦妥，峰會很有可能會如期舉辦。」

川普24日宣布取消原定6月12日在新加坡舉行的「川金會」，北韓副外長金桂冠透過官方媒體回應，雖然美國單方面取消會面，但北韓方面仍願意與美方會談。