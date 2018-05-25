妙齡女發起限時「口交」活動 萬人響應讓她嚇到刪帳號

2018-05-25 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國西安一名20多歲的女子常在網路上分享自己的性感照片，熱愛性虐待及野外露出的她，也有一票死忠粉絲。日前她心血來潮在網路發起全國巡迴「快閃口交」的活動，原先只想低調進行，沒想到卻造成萬人響應，讓她嚇得趕緊刪除帳號。

網路暱稱「Rill醬」的女子在過去2年間，都會翻牆到國外社群網站默默分享自己的情色照片，在中國的粉絲群也不算多。日前她發起名為「初夏偶遇」的活動，活動期間她會不定時出現在中國各大城市，之後會發文讓網友們在一定時間內趕抵她在的地點，第一個到達的網友則可以免費換得一次口交，如果長得帥的網友還有機會「提供其他福利」，條件是參加者需自備一份6個月內的體檢報告，而且她再三要求粉絲只能低調自爽。

沒想到中國粉絲竟然將該活動分享到「牆內」，讓她在微博爆紅，而只有幾百人點閱的活動文章，短短一天的時間就衝破了10萬點閱，讓「Rill醬」嚇到趕緊刪掉所有文章照片。「Rill醬」表示她雖然很享受這種刺激的快感，但她一直都想低調，沒想到現在身邊親友都認出她來。

「我想到這個活動的初衷只是想把它當作一種無聊生活的調劑，我既沒有要別人一分錢，也沒有傷害到任何人......。」，「Rill醬」表示自己從小就無依無靠，高一那年被渣男騙砲以後，就開始沉淪，而今這個原本屬於她的避風港的網路天地也留不住了，她無奈的說，「可能我從一開始就做錯了吧，但是那也已經無所謂了......。」