裸照不想外流？先上傳臉書加密 官方：只會有5專家看過

擔心私密照遭到「色情報復」外洩嗎？臉書先前推出一款「裸照不想外流，就先給臉書看」的計畫，如今將在歐美擴大測試。（路透）

2018-05-25 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕熱戀時拍下的私密照，分手後遭到「色情報復」外洩的話怎麼辦呢？臉書先前在澳洲推出一種做法，讓用戶事先把自己的私密照「交給臉書官方」，進行加密，日後同樣的照片上傳到臉書的時候就會自動遭到屏蔽，現在將推廣到英美加等國進一步測試。

綜合媒體報導，這項測驗去年11月開始在澳洲測試，用戶事先將不想被曝光的照片上傳到臉書後台，系統就會根據照片生成一條「數位指紋」（digital fingerprint），日後這張照片若被上傳到臉書或IG，將自動遭到屏蔽。

臉書安全部門負責人戴維斯（Antigone Davis）提到，這些照片上傳後，只有作業小組中5名專業人員會看到，數位指紋形成後，原始照片也不會被保存。他說，目前相關技術還沒能達到100%成功，所以臉書準備在英國、美國和加拿大擴大測試，取得更多數據。

不過，不久前臉書才爆發洩漏用戶個資的爭議，現在這款「裸照不想外流，就先給臉書看」的測試也不免遭到質疑。PTT網友也紛紛留言表示，「這邏輯太強了」、「FB工程師表示欣慰」、「請問要如何加入5人小組？」。