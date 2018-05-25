白人女性循毛利人面部刺青傳統 遭批：毛利人才能有

2018-05-25 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕毛利人的面部刺青（moko kauae）傳統已延續數個世紀，這是毛利人標誌家族與社會地位的重要文化。傳統上，毛利男性的莫克（moko）刺青會覆蓋整張臉，而女性則在下巴處。紐西蘭一位白人女性依照毛利傳統在下巴紋了圖騰，引起了「文化挪用」的爭議，有學者批評「這是不能接受的，有毛利人族系身分才能有這個」。

據《BBC中文網》報導，薩莉·安德森（Sally Anderson）是一位和毛利男子結婚的白人女性，她的丈夫羅傑·泰塔伊（Roger Te Tai）整張臉都有莫克刺青，而安德森在幾年前找來毛利藝術家替她在下巴刺上圖騰，此舉在紐西蘭社會引發了爭議。

安德森的工作是協助他人獲得成功的「人生導師」。據報導，之前她曾表示，這個紋面代表她在人生中走過的路，包括年輕時遭遇到的集體性侵。她的個人網站上也有份聲明指出，這個刺青「代表著薩莉從事的改變人生的工作」。

替她紋面的毛利藝術家因尼亞·泰勒（Inia Taylor）曾表示，因為安德森的種族身分，讓他對於是否接下這個刺青工作相當猶豫。報導稱，他最近也抱怨安德森似乎是利用此紋面來宣傳她的「人生導師」業務。

阿灣紐阿聯及毛利大學（Te Share Wānanga o Awanuiārangi）的副教授梅拉·李－佩內希拉（Mera Lee-Penehira）的下巴上也有刺青，且她對於安德森的行為表示不能接受，她認為有毛利人血統才能擁有莫克刺青，因為「它代表我們是誰，也代表你的家庭和所屬的部落。」

懷卡托大學（University of Waikato）副教授泰卡霍圖·麥克斯威爾（Te Kahautu Maxwell）是整臉紋上莫克刺青的毛利人。他表示因為殖民時代的影響，現在莫克紋面幾乎是要過時的傳統，身為副教授的他也經常因為面部刺青遭到歧視。但他也強調傳承和身分認同的重要性，「我們必須守住最後的陣地，保留我們作為毛利人與別人不同的東西」。

也有其他毛利人表示不在意。一個毛利部落領袖恩加普希（David Rankin of the Ngāpuhi）認為，「她付了錢。這是她的下巴，如果她想要在臉上畫上東西到處走，那完全由她自己決定。」

目前安德森並未對這些爭議做出回應。而她的丈夫受訪時表示，他花了一段時間才接受安德森去做這個刺青，但他認為安德森「比你們都更像毛利人」，「因為她的心是純淨的。她的靈魂是純潔的靈魂」。