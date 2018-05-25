AV女優找警「繳械」支持槍管 網友質疑作秀

前色情女星卡莉法交出槍枝，以行動支持管制槍枝。（圖擷取自@miakhalifa推特）

2018-05-25 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前在德州發生的高中校園槍擊案，再度引起美國國民對於擁槍與否的爭辯。曾經是成人網站「PornHub」高人氣女優的卡莉法（Mia Khalifa）有感於此，決定用行動支持管制槍枝，她親自將自己擁有的一把來福槍交給警察，並在個人推特上貼出合照。但問張底下卻引來不少負面評價，批評她只是在作秀。

本月19日，轉行當網路直播主的卡莉法在推特上po出一張與警察的合照，照片中穿著十分居家，露出一雙長腿，將一把來福槍交與警方，她表示自己並不反對憲法第二修正案（保障美國人民可以攜帶武器的權利），但她堅決反對年輕的孩子因為這樣而死亡。卡莉法希冀透過自己這樣小小的行動，樹立一個榜樣，她也表示自己將捐出1500美元（約新台幣4.5萬元）給槍枝管制團體「Everytown」，價值相當於她交出的這把槍。

儘管卡莉法出發點十分正面，但由於她本人過去有許多事情備受爭議，因此文章底下也引來不少酸民批評，表示「如果你真的這麼相信，就私下做就好了，你不過是想引起注意而已吧」，質疑其只是在作秀。