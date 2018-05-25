銷量起不來 安卓之父自創手機品牌 疑似尋求出售

2018-05-25 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕安卓（Android）之父安迪‧魯賓（Andy Rubin）在離開Google之後，創立的手機品牌「Essential」近日被爆已經停止新產品研發，正在規劃出售，並積極尋找買主。

綜合媒體報導，安卓之父安迪‧魯賓2014年離開Google之後，於2015年自立門戶，創立「Essential」，創辦初期就吸引亞馬遜、「Redpoint Ventures」、鴻海等大公司投資，募集到約3億美元的資金（約新台幣90億元），根據市場研究機構「Equidate」近1年前的估計，當時「Essential Products」的市值高達9億至10億美元（約新台幣270億至300億元）。

「Essential」去年推出第1款智慧型手機，儘管投入約1億美元研發，但銷量不如預期，今日被美國媒體《彭博》爆料，這間公司疑似已經聘請瑞士信貸集團，諮詢出售事務，對於外界的猜測，「Essential」發言人拒絕透露相關訊息，瑞士信貸集團也沒有相關回應。

安卓創辦人魯賓在去年底被爆料，當初離開Google疑似因為與女下屬有「不當關係」，對此「Essential」嚴正否認。魯賓挾帶個人聲望創辦的「Essential」，一開始外界相當看好，不料僅推出1款產品後，就傳出將要出售的消息。