重男輕女？母疑拿4歲女救命善款給大兒子醫兔唇

即便楊女募得15萬元善款，小雅仍在本月4日死亡，遭網友質疑資金去向。（圖擷自微博）

2018-05-25 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南一名楊姓母親以籌措自己罹雅視網膜母細胞瘤的3歲女兒小雅醫療費為由，在網路上發起募款，最終募得15萬人民幣（約70萬元台幣），沒想到近日卻被網友質疑楊母沒將該筆經費拿來救小雅，反而是用來治療長子的兔唇。本月4日，小雅也疑似因為未得到完善的治療而離世，引發網友撻伐。

綜合中媒報導，小雅去年9月被診斷出罹患視網膜母細胞瘤，而其楊姓母親自稱不識字在多個網路平台發起募款，乞求網友能為女兒捐款。其中楊女拍攝一段影片中，小雅對著鏡頭喊出一聲「救我」，感動不少網友，最終籌得15萬人民幣。

不料，去年12月，有民眾發現楊女前往北京醫院時，帶的不是小雅，而是其患有兔唇的長子，甚至在醫院告知小雅還有救，應立即住院時，帶著孩子匆忙消失。

網友得知後相當氣憤，甚至有慈善團體登門拜訪，要求楊女帶小雅到北京及鄭州的醫院救治，並承諾承擔一切費用，但楊女卻只願意將小雅送到鄉鎮衞生院治療。

上月30日，楊女又再次開起直播說明小雅的病情，盼網友能再捐款，但過沒多久，小雅不幸在本月4日離開人世。