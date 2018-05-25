台布斷交 日本關心事件對兩岸關係的影響

2018-05-25 11:31

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕西非布吉納法索宣布與台灣斷交，日本關心此事對兩岸關係的影響。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉25日在例行記者會中表示，「站在地區和平穩定的角度，我們將持續關心此事對今後兩岸關係的影響」。

產經新聞及時事通信等日本媒體均報導菅義偉的這項公開談話，菅義偉重申，台灣涉及的問題，應由當事者進行直接對話予以和平解決，這是日本一貫的立場。

產經新聞報導指出，本月1日多明尼加共和國才剛宣布與台灣斷交，台灣方面批評中國以「金錢外交」搶走台灣的邦交國。