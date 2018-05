白宮資深官員:北韓威脅美國要核武攤牌

2018-05-25 11:24

〔駐美特派員曹郁芬/華府二十四日報導〕針對川金會臨時取消,美國白宮資深官員今天表示,北韓二十三日送來一封文宣意味濃厚的信,聲明北韓是個核武國家,對副總統彭斯做人身攻擊,更威脅美國「在會議室相見或是與我們來個核武對核武的攤牌。」(meet us in a meeting room or encounter us at a nuclear-to-nuclear showdown。)

美國總統川普今天發表致北韓領導人金正恩的公開信,決定取消六月十二日在新加坡的峰會,川普本人不肯說明理由,不過資深官員在背景簡報會上透露了內幕。

這位官員說,北韓特使三月八日造訪白宮帶來金正恩的口信,金正恩承諾會廢核,答應不再進行核試或飛彈測試。金正恩說,他了解美韓例行軍演會照常舉行,他希望盡快與川普總統見面。

白宮資深官員說,川普在這個情況下接受了金正恩的提議去見面,但北韓自毀承諾使美國決定暫停。上週北韓反對美韓軍演,接著取消與南韓的會議。國務卿龐皮歐第二次訪問平壤時,北韓答應雙方上週在新加坡會面為峰會做準備,美方派出白宮副幕僚長,卻被北韓放鴿子,沒給美方任何說法。

這位官員透露,北韓曾答應龐皮歐與南韓政府,炸毀核試爆場時會邀國際專專家與官員到場見證,結果只請了不懂核武的記者,再次食言。北韓多次漠視美方上週企圖溝通的嘗試,最後一根稻草是北韓二十三日那封毫無判斷力的來信,川普思考一夜,第二天召開國安會議口述了給金正恩的公開信。由於北韓直接以核武威脅美國,川普覺得有必要提醒北韓核武平衡的真相。

官員說,川普跟金正恩沒有直接通過話,本來就隨時準備不參加峰會,也在韓國總統文在寅訪問華府時表達了對金正恩是否誠心棄核的疑慮,並聽取文在寅的意見。川普並不排斥與金正恩會面,但現在球在北韓手中。