「川金會」取消後 北韓高官突訪北京

2018-05-25 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕在美國總統川普昨（24）宣佈取消「川金會」後，有消息指出，北韓1高級官員已飛抵北京。

《華南早報》今（25）報導，消息人士指出，在美國總統川普宣佈取消「川金會」後，1位北韓高級官員已飛抵中國北京，並在落地後由中國政府的車輛接送。

據《華南早報》，這位北韓官員可能是本週末將前往新加坡，和川普幕僚商議「川金會」規劃的北韓代表團成員。

對於川普宣佈「川金會」取消，北韓表示仍願意與美國會談。北韓領導金正恩則在本月8日搭機訪中，會見中國國家主席習近平。