川金會喊卡 南韓統一部：繼續為板門店宣言努力

2018-05-25 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普突然宣布取消與北韓領導人金正恩的高峰會之後，南韓統一部長趙明均接受媒體訪問時表示，為落實《板門店宣言》，南韓會繼續努力。

金正恩、南韓總統文在寅在上個月簽署的里程碑協議，根據《韓聯社》報導，趙明均表示，在落實宣言實現半島無核化、建構永久和平機制方面，北韓看起來真心想要履行、也有誠意。

至於兩韓是否會再度舉辦高級別會談？趙明均說，具體事宜無法說明白，會根據基本立場全面討論。

就川普宣布取消川金會一事，趙明均說，具體情況還要進一步了解。