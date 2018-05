2018-05-25 11:09

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普昨(24)在推特發表公開信,稱原定在6月12日舉辦的「川金會」,由於北韓近日的敵意顯得時機不適當,因而取消峰會。日本外務省相關人士推測,「川金會」很可能只是延期,並非取消。

《共同網》今(25)報導,美國總統川普昨宣佈取消「川金會」,引起外界震撼,日本外務大臣河野太郎24日表示,就算「川金會」沒有取消,如果川普和北韓領導金正恩會談沒有成果,也沒有意義。

日本外務省相關人士則推測,「川金會」取消「並非會談本身告吹,可能是更改了時間」;日首相官邸相關人士認為,北韓目前仍受外界制裁,最終只有和川普會談,才能打開局面。

而在川普宣佈「川金會」取消前,北韓已在美國、英國、俄羅斯、中國、南韓媒體的見證下,爆破拆除豐溪里核試場。

Sadly, I was forced to cancel the Summit Meeting in Singapore with Kim Jong Un. pic.twitter.com/rLwXxBxFKx