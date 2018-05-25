中國大撒幣對外宣傳 媒體人酸豪擲1975億都做白工

中國將近10年前啟動耗資66億美元（約新台幣1975億元）的媒體擴張計畫，習近平上任後更創造出一個名為「中國之聲」的巨型媒體管道，但曾在中國官媒擔任編輯的外籍人士認為，「中國之聲」很難吸引到觀眾。（路透）

2018-05-25 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國將近10年前啟動耗資66億美元（約新台幣1975億元）的媒體擴張計畫，希望在國際上擴張中國官媒的影響力，進而美化中國的形象。但1名曾在中國媒體擔任編輯的外籍人士認為，中媒迄今在海外的影響力仍然相當微弱。

《環球時報》前編輯希爾頓·葉（Hilton Yip），日前在《外交政策》（Foreign Policy）發表文章時透露，2009年胡錦濤擔任中國領導人時，推動了這項政策，到了習近平上任後，中國政府今年3月將中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國中央人民廣播電台結合起來，創造出一個名為「中國之聲」的巨型媒體管道。

希爾頓·葉分析，「中國之聲」是一個直接從美國模式複製出來的產物，也就是《美國之音》。畢竟中國雖然在經濟、工業和技術不斷發展，國際形象始終是個嚴重問題，因為在發達國家，沒有人會做「中國夢」，因此中國高層在媒體投入大量經費，希望改善自己的軟實力。

「中國之聲」將由國務院直接監督，由中共中央宣傳部管理。從理論上，這種在全球範圍內的媒體推動取得相當成功，因為中央電視台在140個國家以多種語言播出，中國國際廣播電台則以65種語言播出。

但希爾頓·葉表示，儘管經過將近10年的海外擴張，中國官媒大致上仍然被看作是宣傳性的，很難吸引到大量的觀眾，而且有可能變得越來越糟。因為中國共產黨認為「中國之聲」的目標是宣傳黨的理論、方向、原則和政策，這樣的媒體內容，只會讓新世代的觀眾感到厭惡。

希爾頓·葉說，雖然俄羅斯官媒今日俄羅斯（RT）存在強烈的反西方情緒，但至少有一些深具新聞價值的內容，這是中國環球電視網完全做不到的事，因為他們會被官方審查，報導一有偏差就會遭到處罰。

希爾頓·葉認為，中國的領導階層假如不能區分宣傳和新聞的分別，「中國之聲」恐怕就會無人收看。