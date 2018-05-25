取消川金會 川普警告北韓：美軍已經準備好了 ！

川普暗示，不排除對北韓採取軍事行動，如果有必要，美軍已經準備好了。（美聯社）

2018-05-25 06:08

〔駐美特派員曹郁芬／華府24日報導〕針對川金會臨時取消，美國總統川普今天在白宮說，「我想我知道發生了什麼事」，但要知道內幕就等著看他離開白宮後出版的書。川普並暗示，不排除對北韓採取軍事行動，如果有必要，美軍已經準備好了，而且日、韓盟邦也同意共擔軍費。

川普今天發表公開信，表示基於北韓領導人金正恩巨大的憤怒和公開的敵意，決定取消6月12日在新加坡的川金會，讓日、韓等盟邦措手不及。

川普曾說：金正恩見了習近平態度丕變

川普之前曾表示，金正恩到北京見了中國國家主席習近平後態度就變了。

川普今天中午在白宮說，他根據北韓最近的發言決定取消川金會，但任何事情都可能發生，前面有大好機會等著。他相信這對北韓是一個巨大的挫敗，對世界也是如此。

川普表示，他已經跟國防部長馬提斯以及參謀聯席會議主席以及軍方通過話，美軍是全球最強大的而且已經大幅改進，「他們在必要時已經準備好了」。

與日韓領袖通話 分擔美軍行動財政負擔

川普說，他已經和日韓領袖通過話，他們都表示準備好，也願意在美國不幸被迫處理這個情況時，分擔任何美軍行動的財政負擔。

他說，不管發生任何事情或美國做什麼，都不會犧牲美國的安全，他對此有強烈感受必須做出聲明。他希望與北韓的事情能解決，甚至12日的峰會或未來的峰會還可能舉行，「我們得把事情做對」，沒有人需要驚慌。

川普要大家走著瞧，美國在一個強有力的位置，他說與北韓有很好的對話，一個極好的工作關係。他強調，「人質都回家了，我們沒有付錢」。但川普始終不肯透露為什麼改變主意不出席峰會。