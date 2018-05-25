川金會喊卡 白宮官員說「最後一根稻草」是...

美國總統川普（Donald Trump）今（24）日宣布取消原定6月12日在新加坡舉行的「川金會」。（歐新社）

2018-05-25 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（24）日宣布取消原定6月12日在新加坡舉行的「川金會」。白宮官員表示，北韓批評副總統彭斯（Mike Pence），是導致這個結果的「最後一根稻草」。

《路透》報導，北韓外交部次長崔善熙（Choe Son Hui）今天上午揚言要取消「川金會」，並抨擊彭斯近來在媒體訪問中的發言「無知且愚蠢」。白宮官員指出，北韓抨擊彭斯就是就壓垮駱駝的最後一根稻草，導致白宮取消美韓會談。

白宮官員說，北韓擁抱和平的希望仍然存在，但他們必須要改變言論態度；若北韓願意改變心意，現在有個後門還開著，但這涉及到他們的言辭得出現變化，這是最低門檻。

彭斯21日在媒體訪問中警告北韓領導人金正恩，在「川金會」按計畫登場前試圖玩弄華府的話，將是犯下「天大錯誤」。他還說，「如果金正恩不達成協議」，北韓的下場可能就像利比亞那樣。

對此，崔善熙痛批：「從美國副總統口中說出這樣無知且愚蠢的話，我不禁感到詫異。」她指出，「要麼美國在會談場合上與北韓見面，要麼在核對核的決戰場上見面，這完全取決於美國的決心和做法。」

值得注意的是，崔善說北韓從未向美國請求對話，若美國不願與北韓對話，北韓也不會挽留美國。但川普致金正恩公開信中表示，「我們被告知，這場峰會是北韓提出的」。