台灣留學生控告挪威政府更改國籍 獲挪威最大報全版報導

挪威台灣留學生於當地發起台灣正名運動並控告挪威政府更改台灣國籍一事，23日獲挪威最大報Aftenposten的全版報導。（圖取自Aftenposten網站）

2018-05-24 23:06

〔駐歐特派記者胡蕙寧／倫敦24日報導〕挪威台灣留學生於當地發起台灣正名運動並控告挪威政府更改台灣國籍一事，23日獲挪威最大報Aftenposten的全版報導。指出中國的施壓使越來越多研究中國的學者們憂心，提出這種強制措施及對市場准入的影響是否違反了國際貿易法規，認為受害國們應聯盟到WTO挑戰北京。

該文最後引用英國諾丁漢大學中國政策研究所高級研究員J. Michael Cole在chinafile.com網站上表示：「北京必須明白它的後果和成本。」補充道：「這是關於保護我們自己的利益和價值觀。如果允許一個持擴張主義的專制政權不斷壓迫我們並全身而退，那它將來只會繼續為惡並具有越來越強大的力量。也將更進一步破壞我們的言論自由。」

文中開場點出台灣學生用自己的護照入境挪威，但若想留在當地就得接受挪威當局變更他們的國籍為中國，為此採訪到來自台灣的法學院學生Joseph，他的挪威居留證背面「國籍」就是中國。報導來挪威學習人權法的Joseph為此奮鬥多時，他要求挪威移民局將他登記為台灣公民，經過訴願及再訴願程序後，最終遭到移民訴願審議委員會駁回。

Joseph在採訪中表示這完全不合邏輯。他使用台灣護照入境挪威，卻發現自己的權利被這個國家拋棄。他因此想要聯合另外10名在奧斯陸的台灣留學生對挪威當局提起訴訟，但因經濟上的困難，這場官司被迫暫緩。挪威移民訴願審議委員會受理他請求登記為台灣公民的再訴願，但結論認為他應被註為中國公民之決定「符合挪威的外交政策」。該委員會部門負責人Mats Risbakken表示：「此一註記對當事人在挪威留學期間的權利義務無任何實質影響。」

報導指出台灣的背景複雜，雖曾是中國的一部分，但自1949年以來就一直處於自治狀態。長期以來，美國和挪威等國家都承認台北（台灣的首都）當局為中國代表。但在過去50年間已越來越多的國家接受北京當局才是中國的領導人。稱台灣的民主制度運作良好，且是世界貿易組織的獨立會員。去年挪威出口價值42億挪威克朗（相當於155億台幣）的貨品到台灣。

長久以來台灣人在奧斯陸有自己的商業代表。挪威海關也持續接受台灣的護照。但2010年6月在挪威的台灣公民國籍遭變更為中國，時間正是人權運動家劉曉波被授予諾貝爾和平獎而引發挪威與中國外交危機的前4個月。此一變更由管理國家註冊的稅務局發布。外交部發言人Frode O. Andersen表示挪威從未承認台灣是獨立國家的政策未變。但稅務局更改此部分的居留規則，外交部並未參與此一決定。

外界認為，這項變更完全符合北京當局的要求。最近中國破壞台灣自給自足的壓力急劇上升。多明尼加共和國成為棄台認中的國家，美國服裝巨頭GAP為製作一件有中國地圖但不含台灣和西藏的T卹道歉外，本月初中國還要求所有涵蓋台北航線的國際航空公司，須在旅行證件上顯示為「中國台灣」。美國對此要求作出批評，但已有20多家航空公司配合中國的要求；儘管在中國機場，旅客們仍必須由國際航廈飛往台灣，而非國內航線。

相關連結：