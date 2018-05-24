川普取消川金會 會見文在寅時已見端倪

2018-05-24 22:53

〔駐美特派員曹郁芬／華府24日報導〕川金會取消了！白宮今天上午公佈美國總統川普給北韓領導人金正恩的信函，表示由於金正恩最近展現的巨大憤怒與公開的敵意，兩人不適於見面會談。

川普原訂6月12日在新加坡與金正恩舉行全球矚目的峰會，白宮及國務院都表示依計劃安排中，不過川普日前已在南韓總統文在寅訪問華府時透露，川金峰會可能延後或取消。

白宮今早公佈川普在24日致金正恩的信函。川普在信中指出，他很感謝金正恩在談判雙方都期待的峰會時所投入的時間、耐性和努力，這峰會原本預定6月12日在新加坡舉行。

川普說，美國被告知這場峰會是北韓提出的要求，但這對美國是無關緊要的，「我很期待在那裡與你相見」。不幸的是，因著金正恩最近展現的巨大憤怒與公開的敵意，川普說，他不覺得此時舉行這個計劃已久的會議是恰當的。

川普表示，為了雙方的益處，但對世界有害的情況下，要以這封信代替新加坡峰會。川普說：「你談論你的核武能力，但我們的更為巨大有威力，我祈禱上帝永遠都不必使用它們。」

川普說，他感到自己與金正恩之間正在建立起一個很棒的對話，最終，重要的是這個對話。他期待未來有一天能與金正恩見面。此外，他要感謝金正恩釋放三名美國人質回家與家人團聚。他稱讚這是一個極美的表態，美國很感激。

川普最後表示，如果金正恩對這場最重要的會談改變了主意，「請你毫不猶豫地打電話或寫信給我」。全世界，特別是北韓失去了一個永久和平、繁榮與富裕的機會，「這次錯失的良機真是歷史上悲哀的一刻」。