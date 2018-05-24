擁10帳戶涉貪1.2億 泰國著名金山寺住持落跑了

曼谷著名的金山寺（Wat Saket）爆發貪污醜聞，寺廟的住持被發現擁有10個銀行帳戶，裡面共存有400萬美元（約1.2億新台幣）。（法新社）

2018-05-24 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕泰國僧人頻傳貪汙，曼谷著名的金山寺（Wat Saket）也捲入其中，這間寺廟的住持被發現有10個銀行帳戶，裡面共存有400萬美元（約1.2億新台幣），但當事人目前下落不明，當局已發出通緝令。

《法新社》和《曼谷郵報》報導，約200名曼谷警察今（24）日上午突擊了6間寺廟，包括廣受遊客歡迎的金山寺，警方懷疑，金山寺挪用了2個佛教相關計畫的6900萬泰銖資金，但最終只逮到2名助理住持，已針對逃跑的住持Phra Promprasit發布通緝令。

泰國偵剿局（Crime Suppression Division）指揮官Maitri Chimcherd表示，「我們正在尋找住持...我們發現他有10個銀行帳戶，存款總額高達1.3億泰銖。」他提到，目前已凍結這些帳戶。

金山寺的工作人員說，他們最後一次見到住持是在週三下午4時左右，住持告訴他們，他要查看一下寺廟大院的建築工程。警方今日突擊後發現，金山寺有一個到邦倫曼路（Bamrung Muang Road）的神祕出口。

《法新社》指出，在這個佛教徒佔大多數的國家，對高級僧侶展開司法調查是非常敏感的事情，這些僧侶相當受到民眾尊敬，強盛的寺廟則有大量的信徒追隨。中央調查局指揮官Thitirat Nongharnpitak說，「警方會小心謹慎處理此事，因為它相當敏感。」