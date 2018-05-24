稱讚男同事「帥氣」 科威特女主持人被停職

近期科威特1段女主持人「稱讚」男同事的影片釋出後，引起外界關注。（圖截自影片）

2018-05-24 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕蝦咪！稱讚也有事？近期科威特電視直播中1名女主持人，稱讚連線的男同事「帥氣」，引起當地官員憤怒，女主持人因此遭到停職處分。

綜合外媒報導，女主持人當時正在主持市政選舉，從影片中可以看見，女主持人與男同事連線後，她發現男同事正在調整頭巾，並開玩笑地說「你不用再調衣服了，你很帥。」影片釋出後，引起外界關注。

女主持人的言論，引起科威特政府高官注目。科威特國會議員哈伊夫（Mohammad Al Hayef）在新聞部長的推特上留言要求他處理此事。電視台新聞部匿名人士透露，女主持人已遭到電視台停職，並直到此事調查清楚為止。

影片釋出後，也掀起網友熱烈討論，有網友為女主持人護航「她只是在開玩笑，沒有必要停職吧」，但有網友則贊同電視台的做法「政治新聞節目應該要嚴謹、正式」，也有網友幽默地說：「如果你在科威特讓人快樂，小心受到處罰」。

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