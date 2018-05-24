度假天堂淪為動物地獄！為和遊客互動竟強剝海豚牙齒

峇里島和龍目島當地為保護遊客，竟強行剝下海豚牙齒。示意圖。（美聯社）

2018-05-24 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕世界動物保護協會（World Animal Protection）日前指出，峇里島、龍目島（Lombok）等度假勝地為了保護遊客，會強行磨平或是剝掉海豚的牙齒，而其他野生動物也都處於不符合規格的環境中生長。

綜合外媒報導，世界動物保護協會調查人員日前發現，峇里島、龍目島（Lombok）等度假勝地早已淪為野生動物的地獄。其中，訓練員擔心遊客和海豚親吻時會被咬傷，便強行磨平或剝掉海豚牙齒，此外，當地景點也會推出遊客騎海豚的活動，重量長久下來更會嚴重傷害海豚的鰭，而時常讓海豚表演從水中躍出水面的動作，也會對內臟構成壓力。

調查人員實際走訪26個動物飼養地點也發現，海豚、猩猩、老虎和大象等1500隻動物都被飼養在不合規格的糟糕環境，其中，大象、猩猩也需為了表演接受殘酷訓練，並缺乏自由。世界動物保護協會中負責野生活動的主管維塔利（Chiara Vitali）表示，島內許多表演海豚都是非法捕捉來的，而當地訓練員竟辯解，海豚因為養在池子裡才長不出牙齒。報告最後更指出，峇里島對很多人來說是度假天堂，但對於那些被眷養的野生動物來說，其實是痛苦的溫床。