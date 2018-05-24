「兔死狐悲」新解 因為...被老鷹搶走了

有兩名攝影師在美國聖胡安島國家公園捕捉到，一隻小狐狸與老鷹在半空中爭搶野兔的畫面，過程十分精彩。（圖擷自livingwilderness IG）
〔即時新聞／綜合報導〕近日有兩名攝影師在美國聖胡安島國家公園（San Juan Island National Historic Park）目擊，一隻小狐狸原本抓到一隻小兔子，正準備帶回家享用，不料突然有隻大老鷹低空撲襲，不甘心的狐狸與老鷹就在半空中爭搶兔子，畫面被攝影師PO上網路，引發許多網友驚嘆連連。
外媒報導指出，攝影師艾比（Kevin Ebi）和哈特嘉（Zachary Hartje）時常到野外拍下許多美麗生動的風景與野生動物，他們上週末在美國聖胡安島國家公園更意外捕捉到，一隻老鷹與狐狸爭搶野兔的精采畫面。當時先是一隻紅狐狸捕獵到一隻兔子，但過沒多久攝影師就聽到老鷹的叫聲從身後傳來，並目擊到老鷹低空掠近狐狸，狐狸一開始還嘗試逃離，無奈老鷹速度實在太快，一瞬間就連狐帶兔地將狐狸抓到半空中，打算將兔子搶走。
但讓攝影師驚訝的是，小狐狸並未馬上放棄，而是持續與老鷹在半空中爭搶了一段時間，狐狸還嘗試在半空中扭動身體，想讓老鷹鬆開鷹爪，最終老鷹還是用右爪將兔子搶走，並用左爪將狐狸踢落，這段精彩過程讓攝影師讚嘆不已。
據攝影師事後觀察，那隻小狐狸墜地後只能另外尋找食物，不過在遠處拍下數張照片檢視後發現，那隻小狐狸身上並未出現明顯傷痕，應該沒有大礙。
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Battle in the sky: Bald eagle and fox
Here is something you don’t see every day: a #baldeagle and a red #fox fighting over a rabbit — and at times more than 20 feet up into the air. It happened Saturday at #SanJuanIsland National Historical Park. The fox caught the rabbit and the eagle tried to steal it away. See the whole sequence of images and hear the story on my blog at LivingWilderness.com. Click blog. It was absolutely incredible to see. The whole battle lasted just eight seconds. The fox ended up OK, but lost its dinner. #wildlife #naturephotography #bird #hunting #action #dramatic