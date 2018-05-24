「兔死狐悲」新解 因為...被老鷹搶走了

有兩名攝影師在美國聖胡安島國家公園捕捉到，一隻小狐狸與老鷹在半空中爭搶野兔的畫面，過程十分精彩。（圖擷自livingwilderness IG）

2018-05-24 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕近日有兩名攝影師在美國聖胡安島國家公園（San Juan Island National Historic Park）目擊，一隻小狐狸原本抓到一隻小兔子，正準備帶回家享用，不料突然有隻大老鷹低空撲襲，不甘心的狐狸與老鷹就在半空中爭搶兔子，畫面被攝影師PO上網路，引發許多網友驚嘆連連。

外媒報導指出，攝影師艾比（Kevin Ebi）和哈特嘉（Zachary Hartje）時常到野外拍下許多美麗生動的風景與野生動物，他們上週末在美國聖胡安島國家公園更意外捕捉到，一隻老鷹與狐狸爭搶野兔的精采畫面。當時先是一隻紅狐狸捕獵到一隻兔子，但過沒多久攝影師就聽到老鷹的叫聲從身後傳來，並目擊到老鷹低空掠近狐狸，狐狸一開始還嘗試逃離，無奈老鷹速度實在太快，一瞬間就連狐帶兔地將狐狸抓到半空中，打算將兔子搶走。

但讓攝影師驚訝的是，小狐狸並未馬上放棄，而是持續與老鷹在半空中爭搶了一段時間，狐狸還嘗試在半空中扭動身體，想讓老鷹鬆開鷹爪，最終老鷹還是用右爪將兔子搶走，並用左爪將狐狸踢落，這段精彩過程讓攝影師讚嘆不已。

據攝影師事後觀察，那隻小狐狸墜地後只能另外尋找食物，不過在遠處拍下數張照片檢視後發現，那隻小狐狸身上並未出現明顯傷痕，應該沒有大礙。

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